OM : « Tudor a raté ses changements »

Dans l’After Foot ce dimanche, Kévin Diaz s’inquiète des signaux envoyés par Igor Tudor à Dimitri Payet, entré à 20 minutes du match entre l’OM et Brest.

Début de saison compliqué pour Dimitri Payet. Après avoir débuté sur le banc de touche contre Reims la semaine dernière, le réunionnais était de nouveau remplaçant ce dimanche pour le déplacement à Brest. Kévin Diaz est revenu dans l’After Foot sur les premiers matchs du meneur de jeu marseillais et sur la relation qu’il entretient avec Igor Tudor. Pour le consultant, l’entraîneur croate envoie de mauvais signaux à son capitaine.

À LIRE AUSSI : L’OM s’en sort bien face à BREST… MILIK en dessous, Tavares confirme, la première de SANCHEZ !

» Je sais ce que ça fait d’avoir un entraîneur à poigne qui arrive dans une nouvelle équipe. Ce qui m’inquiète, ce sont les signaux envoyés à Dimitri Payet par Tudor. Je ne suis pas à l’intérieur du vestiaire, je ne sais pas ce qui se passe, s’ il est volontaire et s’il fait les efforts mais quand on voit la prestation de Milik on peut se poser la question. Il prend un jaune en première mi-temps, il aurait pu se faire exclure en deuxième période. Pour moi Tudor doit le sortir. Je ne comprend pas que tu attendes si longtemps pour faire entrer Dimitri Payet. Je veux bien reconnaître qu’il manque un peu de rythme. Il n’y a justement pas mieux que ce match pour le remettre en jambe. C’était le moment de lui donner 45 minutes, tu mènes au score, tu aurais pu le remettre en confiance. S’il n’avait pas été bon pendant 45 minutes, on aurait pu commencer à légitimer le fait qu’il soit remplaçant. C’est la même chose pour Luis Suarez. Il marque un doublé la semaine dernière, il aurait aussi dû rentrer, cela aurait amené du rythme. Il y avait des espaces, c’était pour lui. L’OM a raté son match mais Tudor a raté ses changements. » Kévin Diaz – Source : After Foot (14/08/2022)

Igor Tudo sur Dimitri Payet💬 : Il y a d’autres joueurs importants sur le banc. Je suis un coach chanceux puisque j’ai un banc important. Mais ça ne veut pas dire que certains ne joueront pas le prochain match. » #TeamOM | #OMSB29 🗞 Prime Vidéo pic.twitter.com/kcAkNNk85n — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 14, 2022