OM : Tudor a tranché concernant Guendouzi !

Ce lundi, Igor Tudor s’est réjoui en conférence de presse de la polyvalence de son milieu, Mattéo Guendouzi. A la veille de la réception du Sporting en Ligue des Champions, le coach marseillais a tout de même laissé planer le doute sur la place de l’international français dans son dispositif demain soir.

Matteo ? J’ai les idées très claires pour demain et vous le verrez en temps voulu

« Matteo couvre deux postes, pour moi, c’est intéressant. S’il joue haut, il y a plus d’équilibre. Plus bas, il y en a moins. J’ai les idées très claires pour demain et vous le verrez en temps voulu. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (03/10/22)

« Contre Tottenham, on a joué, on a fait une erreur. Ca a couté une grande chose pour l’équipe mais demain, on ne fera pas l’erreur. Dans la vie, quand on fait une erreur, on apprend. Dans ce jeu, on apprend chaque jour. Je pensais pas prendre de carton rouge mais ça arrive. Pour moi, c’est déjà passé. Chaque joueur sait que ce match est très important pour nous » Chancel Mbemba – Source : Conférence de presse (03/10/22)

