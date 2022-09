OM : Tudor annonce des changements, donne des nouvelles de Gigot et évoque le mercato !

Igor Tudor s’est exprimé en conférence de presse après la victoire de l’OM (1-0) face à Clermont au stade vélodrome. Le coach de l’OM a évoqué le match de son équipe mais aussi la sortie de Gigot et la fin du mercato.

Igor Tudor est assez clair, il attend encore plus de ses joueurs. Il veut un pressing constant. Il a d’ailleurs précisé qu’il devrait faire tourner d’avantage son effectif ce samedi face à Auxerre;. L’entraineur croate a aussi été plutôt rassurant sur la blessure de Gigot, et s’est estimé satisfait du mercato à 24h de sa fermeture…

Il faudra sûrement faire tourner un peu plus (face à Auxerre)

Une baisse physique en seconde période ? C’est vrai mais c’est normal. Ce n’est pas tant le nombre de matches mais le temps entre deux matches. Le rythme est différent quand on a moins de temps de repos. Après, Clermont n’est jamais arrivé dans notre surface durant la première heure. Il faut travailler sur la mentalité des joueurs, il faut qu’on soit à 100 % tout le temps. Je travaille sur ça, j’insiste. Mais c’est dur, il y a la chaleur, l’adversaire aussi qui peut faire de bons matches, on dépense beaucoup d’énergie dans notre système, qu’on évolue plus bas ou plus haut. Maintenant, le plus important, c’est le troisième match d’affilée (à Auxerre). Il faudra sûrement faire tourner un peu plus encore même si j’ai fait des changements déjà ce soir. En ce qui concerne Samuel Gigot, il a été sorti par précaution pour un petit soucis musculaire. Ça n’a pas l’air très grave, on verra demain. Sur le mercato ? (rires) Je suis content de l’effectif mais ce n’est pas à moi d’en parler c’est au président. Je suis content de l’effectif, des joueurs à ma disposition. On a fait un bon travail. Donc, qu’il se passe quelque chose ou pas le dernier jour, je suis content. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/08/2022)

Tudor : « En ce qui concerne Samuel Gigot, il a été sorti par précaution pour un petit soucis musculaire. Ça n’a pas l’air très grave, on verra demain. » #OMCF63 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2022

Tudor : « Sur le mercato ? (rires) Je suis content de l’effectif mais ce n’est pas à moi d’en parler c’est au président. » — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2022

Pour revoir sa conférence de presse en intégralité