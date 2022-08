OM : Tudor annonce la couleur pour la composition de son attaque !

Interrogé sur la composition de son attaque en conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor n’a pas voulu donner de hiérarchie. Il fera un choix chaque semaine…

Igor Tudor affirme ne pas avoir de numéro un au poste d’attaquant. Il se félicite d’avoir autant de profils différents même s’il ne cite pas Bamba Dieng, le grand oublié du début de saison.

Il n’y a pas de numéro 1, deux ou trois en pointe, dans ma hiérarchie — Tudor

« Ça dépend du match, mais on a toujours un attaquant devant, et deux joueurs variables en dessous, en fonction de l’adversaire. On a une vraie marge de progression par rapport aux deux derniers matches. Je suis content de l’effectif. Au niveau des profils, on a beaucoup de joueurs différents. On a un milieu offensif avec Gerson, un numéro 10 avec Payet, un ailier avec Ünder. L’important est qu’ils marquent des buts et fassent des passes décisives. Au niveau offensif, ça ne change pas trop que les joueurs soient plutôt sur un côté ou dans l’axe. L’important est vraiment qu’il y ait une connexion entre toute la ligne d’attaque, entre toute l’équipe. Luis Suarez est arrivé tard pendant ce mercato, Alexis Sanchez quatre jours avant sa première à Brest. Under a peu joué dans ce rôle. Milik a eu des problèmes au début de la préparation Bakambu et Payet peuvent jouer aux trois postes. Ce sont des cas individuels, mais nous disposons de joueurs de qualité, et je suis sûr qu’on va progresser. Je dois leur donner la possibilité de faire gagner les matches, ça va arriver. (…) Il n’y a pas de numéro 1, deux ou trois en pointe, dans ma hiérarchie. Il ne faut pas nier qu’on a six ou sept attaquants, plus Gerson, pour trois postes. Il faudra voir pour la sortie de certains éléments. Ce sera évalué au match le match, de voir si on a un attaquant avec deux milieux de terrain, ou trois attaquants… » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (18/08/2022)