OM : Tudor annonce un retour surprise face à Angers ?

Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse, l’entraîneur marseillais Igor Tudor a confirmé la présence d’Éric Bailly à 24 h du déplacement à Angers.

Après un début de saison canon, l’OM marque le pas. Les joueurs de Tudor restent sur un match nul à domicile contre Rennes avant la trêve internationale. À 24H du déplacement à Angers, Igor Tudor était présent ce jeudi après-midi en conférence de presse. Il a confirmé la présence de tous les joueurs dans le groupe incompris celle d’Éric Bailly incertain à cause d’une blessure à la cuisse. Le technicien Croate a aussi annoncé la titularisation de Gerson ce vendredi.

« A part Nuno, tout le monde est disponible. Tout le monde jouera. Sanchez à fait un très bon début de saison et je pense qu’il va s’améliorer et être plus en symbiose avec l’équipe vu qu’il n’avait pas fait la préparation avec nous. (…) Demain Gerson sera titulaire. C’est un joueur fort et il est important pour nous . Surtout dans les trois de devant et on attend beaucoup de sa part. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (29/09/2022)

