OM – Tudor: « Après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il n’est pas loin derrière »

Igor Tudor était présent en conférence de presse d’avant match au centre RLD ce vendredi avant la reception du SCO ce dimanche. Le coach olympien a évoqué son attaquant Alexis Sanchez, un joueur d’un autre niveau !

Igor Tudor a clairemetn fait savoir que Sanchez était un niveau au dessus, d’un autre niveau. Il le place juste après les vedettes CR7, Messi, Mbappé ou encore Haaland : « C’est un joueur clé pour nous. Il y a un OM avec et un OM sans Alexis Sanchez. C’est un joueur d’un autre niveau. On oublie peut-être ça, car c’est quelqu’un de très normal, de très humble. Après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il n’est pas loin derrière ».

