OM : Tudor bat un record jusqu’alors détenu par Bielsa !

L’Olympique de Marseille a enchaîné avec une cinquième victoire d’affilée en Ligue 1 avec ces trois points pris face à Troyes ce mercredi. Avec cette victoire, Tudor bat un record jusqu’alors détenu par Marcelo Bielsa.

Ce mercredi l’Olympique de Marseille a remporté son match face à Troyes sur le score de 2-0. Une belle victoire grâce à des buts de Mbemba et Veretout. Ces trois points font un total de 39 points en Ligue 1 après 18 journées pour les Marseillais. Un total hors du commun qui n’était plus arrivé depuis plusieurs années. Comme le rappelle StatsOMP ce mercredi soir après la victoire des Olympiens, seul Marcelo Bielsa avait obtenu 38 points à ce stade de la saison.

Tudor a vraiment des tas de points communs avec Bielsa

Dans une vidéo publiée sur notre chaîne YouTube peu avant la Coupe du Monde, notre journaliste explique les raisons qui font qu’Igor Tudor l’a séduit… Et on commence par le jeu proposé qui se rapproche de celui d’un certain Marcelo Bielsa d’après Mourad !

« Du jeu direct, des principes forts avec lesquels on ne transige pas, des occasions, des risques plus que de la sécurité, du marquage individuel de malade, pour moi Tudor est l’entraîneur le plus Bielsiste que l’on ait eu depuis Bielsa. Et de loin. La volonté d’aller vite vers l’avant, l’utilisation des ailes et la présence en masse dans la surface, l’importance de la dimension physique et de la gestion des temps faibles, vraiment des tas de points communs avec Bielsa. Bien sûr qu’il y a des différences tactiques assez flagrantes, on est très très loin du copié/collé mais dans le ressenti, il y a quelque chose de similaire. Il y a eu une excitation, je sais que je ne vais pas m’ennuyer quand je me mets devant l’OM. Il y a un parti pris clair, comme avec Sampaoli, sauf qu’avec Tudor il est plus dans le risque moins dans le contrôle. Et ça fonctionne ! Je viens au stade pour voir l’Olympique de Marseille avoir plus d’occasions que son adversaire. Il y a beaucoup d’allergique aux stats mais elles existent et selon les expected goals, l’OM de Tudor en Ligue 1 a produit 12 fois sur 15 plus d’occasions, de danger que son adversaire dans le match.“Nanana les stats, ça veut rien dire, ce qui compte c’est le résultat final !” » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille