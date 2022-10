OM – Tudor : « Ce n’est pas normal »

L’OM perd deux points dans les dernières secondes face à Strasbourg et n’y arrive décidément plus. Il fallait relever la tête et les marseillais n’ont pas réussi à conserver leur avance. Au micro de la chaîne Canal+ Sport 360, Igor Tudor a affiché son incompréhension sur la gestion de la fin de match.

A la pause, nous devions mener 5-0

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé… A la pause, nous devions mener 5-0, puis on n’a pas très bien défendu. Ce n’est pas normal de concéder deux buts dans les dernières minutes, je suis très déçu. (…) Je suis énervé parce que nous n’avons pas gagné. Il n’y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, nous avons un gros match dans trois jours. (…) Mes joueurs ont peut-être pensé que le match était fini ». Igor Tudor – source : Canal+ Sport 360 (29/10/2022)