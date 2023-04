OM : Tudor, « c’est vrai que c’est un joueur sensible »

Ce vendredi, avant le déplacement dimanche à Lorient, Igor Tudor était présent en conférence de presse au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes. Le coach a été interrogé sur le retour de Léo Balerdi disponible après 2 matches de suspension.

Pourquoi faudrait-il particulièrement soutenir Balerdi ?

« Pourquoi faudrait-il particulièrement soutenir Balerdi ? Il n’était pas là car il avait pris un rouge, ce n’est pas non plus quelque chose de grave. Après, c’est vrai que c’est un joueur sensible, on a un football pas facile quand on est défenseurs. Je compte l’utiliser de la meilleure des façons jusqu’à la fin de la saison. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (07/04/2023)