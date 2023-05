OM : Tudor confirme deux absents plus 2 ou 3 incertitudes face à Brest !

Ce jeudi, l’OM a proposé la traditionnelle conférence de presse d’avant match au centre RLD. Avant la reception de Brest samedi, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, Igor Tudor a été interrogé sur l’état de son groupe !

Le coach Tudor a confirmé l’absence de Samuel Gigot, le défenseur a été touché à la tête face à Lille, Dimitri Payet sera lui suspendu. 2 à 3 autres éléments sont encore incertains pour la reception de Brest.

Les deux ou trois joueurs qui ont eu des problèmes, on verra demain

#Tudor : «Gigot ne sera pas disponible. Les 2/3 autres joueurs qui ont des problèmes, on verra demain.» #OMSB29 #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 25, 2023



Igor Tudor a confirmé l’absence de Samuel Gigot pour la reception de Brest ce samedi : « Gigot c’est sûr qu’il ne sera pas disponible. Les deux ou trois joueurs qui ont eu des problèmes, on verra demain ». De plus, le coach olympien estime que Payet ne sera pas disponible pour cette rencontre. « Payet ? Je ne pense pas qu’il sera présent pour ce match. On a parlé comme toujours, il a fait une belle séance, il a bien travaillé, mais je pense qu’il ne sera pas présent pour ce match, ni pour le dernier ».