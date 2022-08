L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, était hier après-midi en conférence de presse. Il a notamment confirmé que les choix du mercato olympien étaient faits avec lui…

Il reste encore quelques détails à peaufiner

« Si vous posez la question à n’importe quel coach, je pense qu’il vous répondra la même chose : il veut que le mercato se termine avant le début de la compétition. Je ne sais pas pourquoi on ne nous a toujours pas écouté sur ce sujet, que les choses restent les mêmes… C’est la même situation pour tout le monde, il faut faire avec. En ce qui concerne le mercato actuel, oui c’est vrai que l’on travaille ensemble. C’est un travail de collaboration. Je suis très content qu’il y ait vraiment cette symbiose et qu’on puisse voir les choses ensemble. Il reste encore quelques détails à peaufiner mais on y est presque. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (13/08/2022)

