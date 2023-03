OM – Tudor déplore le manque de niveau de son équipe

L’OM concède le nul 1-1 contre Montpellier à domicile. L’OM a encaissé un but à la 13e minute avant de revenir au score sur pénalty à la 44e sur pénalty. Après le match, pour Prime Video, Igor Tudor affirme que ses joueurs manquaient de niveau ce soir.

L’OM concède l’ouverture du score à la 13e minute sur un but d’Arnaud Nordin. L’OM se montre dangereux et obtient un pénalty à la 44e minute après une main de Mamadou Sakho dans la surface montpelliéraine, transformé par Guendouzi, 1-1 à la mi-temps entre les deux équipes. En seconde période les deux équipes se créent des occasions mais plus rien ne sera marqué. L’OM enchaîne match consécutif sans victoire à domicile.

🥶 Igor Tudor : « On n’a pas été bons ce soir. » Les mots forts du coach marseillais après ce nouveau mauvais résultat à domicile pour l’OM. #OMMHSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/jneWPaobfB — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2023

Les joueurs ont beaucoup joué pendant la trêve

« Ce n’est pas un nouveau problème pour nous de ne pas gagner à domicile. On n’a pas été assez bons ce soir. C’était trop pour nous cette trêve internationale. Il y a des joueurs qui ont voyagé et qui ont joué beaucoup. Et c’est pour ces raisons que nous n’avons pas été bons ce soir. » Igor Tudor – Source : Prime Video (31/03/2023)