OM : Tudor dispose non pas de 4 mais de 5 attaquants ?

Avec l’arrivée de Luis Suarez, Igor Tudor dispose d’un large choix pour le poste d’attaquant. Le coach olympien peut déjà s’appuyer sur Arek Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng, mais aussi peut être sur un 5e élément !

Le quotidien Marca fait le point sur la situation de Pedro Ruiz Delgado. Le jeune attaquant formé au Real a signé l’été un contrat avec l’Om avant de partir en prêt en Eredivisie. Blessé au genou il n’a participé qu’à deux rencontre, il est de retour à Marseille. Le journal espagnol explique que l’OM a épaulé le joueur qui a traversé des moments compliqués. Des médecins du club marseillais ont opéré le joueur et suivi sa rééducation. Mais le club a aussi apporté un soutient sur le plan psychologique…

Pedro Ruiz Delgado bientôt apte !

Le joueur s’entraine à la Commanderie et a publié une vidéo via son compte Instagram : « Bonnes sensations ce retour sur le vert. Ce furent des mois difficiles, pour pouvoir me sentir fort sur le terrain, on continue de travailler pour commencer la saison avec plein d’énergie ». Pedro Ruiz Delgado pourrait bien démarrer la saison avec l’Olympique de Marseille selon Marca. Vu le nombre de joueur à son poste, une décision sera prise en août, un nouveau prêt est aussi envisageable.

Peu de temps de jeu pour Pedro Ruiz Delgado

Toutefois, tout au long de la saison, Pedro Ruiz Delgado a joué très peu du côté du club néerlandais de Nimègue. S’il bénéficie de peu de temps de jeu, son entraîneur Rogier Meijer avait tenu à rassurer et à clarifier le prêt de deux saisons de l’Espagnol. Au final, il revient à Marseille, et poursuit sa rééducation chez lui à Séville.

« Je ne veux pas dire que l’arrivée de Pedro est une énorme déception. S’il n’avait pas subi cette grave blessure au genou, nous n’aurions jamais pu l’avoir. Bien sûr, nous nous attendions tous à ce qu’il puisse jouer plus souvent, mais il y avait toujours un certain risque. Pedro n’a pas pu jouer au football depuis 18 mois. Ensuite, il faut être réaliste et ne pas penser qu’il sera un joueur clé dans quelques mois. C’est pourquoi nous avons convenu d’une durée de prêt plus longue avec Marseille. La première partie a été malheureuse. » Rogier Meijer – De Gelderlander (10/12/2021)