OM : Tudor espère que ses internationaux ne joueront pas trop pendant la trêve…

L’Olympique de Marseille termine ce premier segment de sa saison avec un match nul face au Stade Rennais. Igor Tudor a beaucoup insisté hier en après-match sur la fatigue de ses joueurs qui ont dû enchaîner avec des matchs tous les trois jours ces derniers temps. Malheureusement, certains ne se reposeront pas puisqu’ils iront en sélection…

« Il n’y a pas vraiment de différence entre les deux mi-temps. Ils ont dominé les 30 premières minutes mais on s’est bien rattrapé. Le match nul est mérité. Il y a 3-4 joueurs à qui il faudrait donner une médaille. Ce n’est pas humain d’enchaîner autant de matchs. Je veux les féliciter ! J’essaye de mettre sur le terrain ceux qui sont le plus forts. Jordan et Valentin méritent, il y a d’autres joueurs forts ce n’est pas le problème mais il y a eu aussi un problème de terrain. J’espère que les joueurs qui partent en sélection ne vont pas trop jouer. J’espère qu’ils joueront au maximum un match mais on ne peut pas le prévoir ». Igor Tudor – source : Conférence de presse (18/09/2022)