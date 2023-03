OM : Tudor est cash concernant le travail des footballeurs !

Igor Tudor, l’entraîneur croate de l’OM a accordé un long entretien à l’Équipe. Il revient sur ses méthodes d’entraînements et sur l’exigence que réclame le sport de haut niveau.

Arrivé cet été à Marseille en provenance du Hellas Vérone, Igor Tudor avait la lourde tache de faire oublier Jorge Sampaoli. Très exigeant dans sa façon de travailler et dans l’engagement physique qu’il réclame à ses joueurs, Tudor s’est pourtant fait adopté par les supporters phocéens après des débuts difficiles. Il revient dans un entretien accordé à L’Équipe sur ses méthodes d’entraînement et sur les résultats aléatoires que l’on obtient dans le football où il estime que l’équipe la plus forte ne gagne pas tout le temps.

Ma façon de travailler peut déplaire à beaucoup de joueurs

« Je suis exigeant, oui, c’est vrai. Je veux qu’on travaille, parce que plus tu travailles et mieux cela se passe le dimanche. Mais je ne vais pas au-delà de ce qui est possible, sinon nous aurions dix blessés par semaine. Après, si tu peux pousser à 100, pourquoi t’arrêter à 60 ? Si au-dessus de 100 tu te blesses, alors moi j’essaie toujours de viser le 99. Le problème, c’est que tout le monde ne voit pas les choses comme moi. Les joueurs s’habituent vite à travailler à 50 ou 60 %, et du coup ma façon de faire peut ne pas leur plaire. (…) Si on compare avec les autres sports, c’est dans le foot que l’on travaille le moins ! Quand tu vois ce que font certains sportifs… J’ai vu le programme hebdomadaire de Jakob Ingebrigtsen (un athlète norvégien spécialiste de demi-fond). Le lundi, 10 km le matin et 10 l’après-midi, le mardi, du fractionné, le mercredi, il enchaîne… De toute la semaine, il n’a pas un jour de repos, c’est ça le plus beau ! Le problème, dans le foot, c’est que tu peux avoir des résultats de plein de façons différentes, et donc tout le monde peut avoir raison. Tu peux dire : « On a travaillé tranquille et dimanche on a gagné. » C’est le seul sport où l’équipe la plus mauvaise peut gagner, et cela donne raison à beaucoup de monde. » Igor Tudor – L’Équipe (29/03/2023)

L’OM va affronter Montpellier ce vendredi soir.