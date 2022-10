OM : Tudor est très en colère !

Après la défaite de l’OM face à la lanterne rouge Ajaccio, dans un stade Vélodrome plein, Igor Tudor s’est confié en conférence de presse et au micro d’Amazon Prime. Le coach croate n’a pas caché sa colère !

S’il a lâché, « je suis en colère » au micro d’Amazon Prime, Tudor a précisé en conférence de presse qu’il ne comprenait que l’équipe avait arrêté de jouer au bout de 15 minutes.

L’impression qu’on a pas vraiment eu cette envie de gagner

« J’avais souligné l’aspect de ne surtout pas sous-estimer l’adversaire. J’ai du mal à expliquer l’état de l’équipe après le but encaissé. Avec tout le respect pour l’adversaire, ils ont marqué deux buts. J’ai du mal à expliquer… De ce que je vois sur le terrain, nous n’avons joué que 15 minutes. On a bien commencé. Après le but, nous avons changé d’énergie. Encore plus après avoir encaissé ce but. J’ai eu comme l’impression qu’on a pas vraiment eu cette envie de gagner. Même chez les remplaçants. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / FCMarseille (08/10/2022)

