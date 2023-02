OM : L’élément clé pour le football Tudor !

Avant le Classique OM vs PSG de ce dimanche, Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse. Le coach olympien a donné les ingrédients qui permettent à ses joueurs d’être au niveau. L’intensité à l’entrainement est une clé !

Chaque entraînement doit être vécu comme une bataille, à 100%

« On travaille au quotidien pour ça. J’en parle tous les jours avec mes joueurs. Le début était difficile, mais je suis vraiment fier de ce qu’ils ont obtenu comme résultats. Ce sont eux qu’on doit féliciter, ils ont compris les avantages et les bénéfices. Moi, je ne vais pas changer ma méthode, c’est par le travail quotidien que tout passe. Chaque entraînement doit être vécu comme une bataille, à 100%. On est sur le bon chemin.(…) Notre façon de jouer laisse peu de place aux spéculations. On joue de la même façon qu’on gagne ou qu’on perde. Avec un foot honnête, positif. Même quand on rencontre une équipe avec niveau plus élevé, et qu’on réussit à performer, ça apporte de la conviction et du courage. On se concentre sur nous-mêmes et ce qu’on veut faire tout au long de la saison. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)