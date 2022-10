OM – Tudor : « Hier plusieurs joueurs sont venus me voir… »

La réaction d’après match de l’entraineur de l’OM Igor Tudor après la victoire du club marseillais face au Sporting (0-2 ) en Ligue des champions.

L’entraineur olympien Igor Tudor s’est exprimé en conférence de presse + suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

« Je me sens « fantastic » ! On a fait un superbe match dès le départ, on mérite les trois points. Je suis heureux pour le club, les supporters. On peut maintenant rêver à la qualification mais tout le monde dans le groupe peut encore le faire. (…) Harit a été génial ce soir. Il aime ce genre de jeu, il peut attaquer l’espace, jouer entre les lignes. Combiner avec ses partenaires. (…) « Avec les six points on peut penser à la qualification. Hier plusieurs joueurs sont venus me voir pour me dire « on va gagner coach » c’était super en tant que coach. »- Igor Tudor – Source : Football Club de Marseille

