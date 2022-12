OM : « Tudor l’a carré jusqu’au bout »

Délaissé part Igor Tudor en cette première partie de saison au profit de Harit, Dimitri Payet n’a pas perdu de sa détermination, en témoignent ses rentrées contre Lyon et Monaco.

Cela fait plusieurs saisons que le Réunionnais s’est imposé comme un cadre de l’effectif Olympien, mais avec l’arrivée d’Igor Tudor, Payet a été relégué au second plan au profit de joueurs plus vifs.

Auteur de bonnes performances cet hiver lors des matchs de préparation contre Sassuolo et Nïmes, Dimitri Payet devrait être titulaire lors de la réception de Toulouse au Vélodrome. En effet, la blessure d’Harit et les jours de repos pris par Guendouzi après la Coupe du Monde imposeront le choix du meneur de jeu au coach croate.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Bejnamin Courmes, Nicolas Filhol et Jean-Charles de Bono débattent de la seconde partie de saison du numéro 10 marseillais.

« Dans un vestiaire, un joueur qui est pétri de qualités, on sait que c’est Payet, techniquement, même s’il a pas fait un beau début de saison. Il a trouvé sa place sur le banc de touche, mais si on retrouve Payet dans l’esprit, dans la mentalité, dans l’envie de démontrer ce qu’il a montré la saison passée, je pense qu’il est titulaire indiscutable et qu’il va apporter un plus à cette équipe. Et c’est là où Tudor doit s’adapter et dire « moi ce qui m’intéresse le plus, c’est l’efficacité de l’équipe ». Sinon tu te prives d’un joueur qui est capable de faire la différence parce que tu as un état d’esprit… » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022« Payet, j’ai aucun doute mais le problème c’est Tudor. J’étais surpris en fin de saison qu’il ne le fasse pas plus jouer, parce qu’il était bien revenu. Et en fait il l’a carré jusqu’au bout, vous vous rappelez le match où tout le monde s’attend à ce qu’il joue, et en fait il joue pas du tout. Là il n’y a plus Harit, mais peut-être qu’ils vont recruter on sait pas… » Benjamin Courmes – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

