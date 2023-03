OM : Tudor lâche « c’est une folie »

L’OM est éliminé de la coupe de France aux tirs au but par Annecy. Après le match, Igor Tudor s’est exprimé sur ce gros raté, il a affiché sa déception d’avoir été sorti à ce stade de la compétition.

Annecy se qualifie pour les demi finale de la coupe de France au détriment de l’OM. Les marseillais ont été très en dessous de leur niveau et ont été menés 1-2 de la 59ème à la 96ème minute.

Nos défauts sont ressortis !

‘« C’est une grande déception, une grande tristesse. On sort d’une compétition où on a éliminé le PSG et Rennes, c’est une folie. En dehors de quelques détails, j’ai un peu de mal à expliquer ça pour l’instant. Il n’y a pas de rupture, juste une grande tristesse. Je ne crois pas que les joueurs aient sous-évalué l’adversaire. Annecy a fait un grand match, d’un niveau que je n’imaginais pas pour une équipe de L2. De notre côté, tout ce qui pouvait aller de travers a été de travers. Nos défauts sont ressortis. Prendre deux buts à domicile, ça n’est pas justifiable. Et devant, on n’a pas su faire la différence. Ils se sont défendus bec et ongles, on a eu un poteau, des occasions, un penalty raté… Eux ont tout donné et ils ont réussi. Clairement, quand tu sors contre une L2, c’est que tu as mal fait. On y croyait, on est déçus. »’ Igor Tudor – Source : Conférence de presse (1/03/2023)