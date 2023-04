OM : « Tudor ? L’homme est imbuvable … l’entraîneur ne se remet jamais en question »

Sur les antennes d’Europe 1, le journaliste de Canal + David Berger a été invité à évoquer l’attitude d’Igor Tudor depuis le début de la saison. Ce dernier n’a pas l’air d’apprécier le coach croate.

L’Olympique de Marseille a eu une baisse de régime ces dernières semaines en championnat. De quoi relancer le débat autour d’Igor Tudor, cible de critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pour David Berger, journaliste pour Canal + qui était sur Europe 1, le coach croate est avant tout difficile à cerner humainement.

#Tudor #FCLOM 🐠 #Lorient : #Tudor est-il allé trop loin ? « Il dit tout et son contraire estime David Berger de @CanalplusFoot. Je différence l’homme et l’entraineur. L’homme est imbuvable Concernant l’entraineur, il ne se remet jamais en question » pic.twitter.com/dhwK4VydrK — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) April 11, 2023

« Tudor, il a un super palmarès non? Il a entraîné en Angleterre, en Espagne, il a entraîné tous les grands clubs Igor Tudor on est d’accord? Il ne vient pas de l’Hellas Verone? Il crache dans la soupe de la Ligue 1… Surpris de ses déclarations? Il y a quelques jours, il encensait la Ligue 1 et c’est une bonne traduction, c’est bien ce qu’il dit. Il dit tout et son contraire. Je différencie toujours l’entraîneur et l’homme. L’homme je le trouve imbuvable. Il y a eu plein de cas où il est intimidant avec mes confrères journalistes », a expliqué David Berger sur Europe 1…

Tudor dit tout et son contraire

Le journaliste de Canal+ précise, « en interview, il met la main sur l’épaule en disant « my friend… », on comprend que si on le relance ou si on pose une question gênante, il peut partir en vrille. Ça me dérange vraiment, on fait ce métier pour le plaisir et on peut prendre des risques en le titillant un peu. L’entraîneur, on peut débattre. Il fait globalement une bonne saison mais sa dernière ligne droite, il doit se montrer et surtout, il ne se remet jamais en question. C’est un peu facile d’accuser l’adversaire qui joue bloc bas mais ce sera ça peut-être jusqu’à la fin de la saison. C’est à lui d’être créatif, de redonner du peps à son équipe parce qu’il les a fatigué, essoufflé. Ça se paye dans cette dernière ligne droite. »