OM : Tudor met la pression sur le PSG !

Avant le Classique OM vs PSG de ce dimanche, Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes ce vendredi en conférence de presse. Le coach olympien estime que le PSG doit gagner tous les weekends vu leur effectif, ils ont donc la pression.

#Tudor ‘’Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison.’’ #liveFCM #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2023



« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc.., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c’est que eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match. Mais ca dépendra aussi de l’adversaire, chaque match est différent. Ca se joue sur des détails. Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)