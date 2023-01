OM : Tudor met un 10/10 à un de ses joueurs face à Monaco !

Après le match nul 1-1 de l’OM face à Monaco, Igor Tudor s’est exprimé en conférence de presse. Le coach olympien a expliqué ses changements et plus précisément la sortie de Guendouzi et l’entrée en jeu tardive de Payet. Mais il a surtout rendu un bel hommage à Alexis Sanchez.

Igor Tudor était en colère suite à la décision de la VAR, mais il n’a pas pour autant oublié de souligner le match XXl de son attaquant Alexis Sanchez.

Sanchez a fait un match de champion parce que c’est un champion

« Aujourd’hui, il mérite la note de 10 sur 10. Il a fait un match de champion parce que c’est un champion. Et c’est un garçon en or, qui veut toujours aider l’équipe et faire la différence. On connaît sa carrière et ce n’est qu’une nouvelle confirmation de son talent. La sortie de Guendouzi ? Mattéo est le joueur qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison avec Chancel (Mbemba). C’était simplement un choix technique pour mettre (Cengiz) Ünder à sa place. Payet ? Honnêtement, Ruslan (Malinovski) jouait bien, Dimitri aurait pu marquer, c’est vrai, et il a fait une bonne entrée tout comme Pape (Gueye). Nous avons déjà gagné contre des adversaires directs comme Rennes (1-0, en Coupe de France), la semaine dernière. Dans une saison, il y a toujours des résultats différents. Mais quand on n’arrive pas à gagner, le plus important, c’est de ne pas perdre. » » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (28/01/2023)