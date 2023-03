OM : Tudor ne lâche pas ses joueurs !

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Igor Tudor est revenu sur ses méthodes de travail. Il explique les raisons de son exigence aux entraînements. L’entraîneur croate de l’OM ne fait pas de mystère sur sa philosophie de jeu. Lors d’un long entretien accordé au journal L’Équipe, il se livre sans détour sur sa façon de travailler et sur ce qu’il demande à ses joueurs. À LIRE AUSSI : OM : Les priorités du mercato ! Quid de Vitinha, quels bons plans en défense ? Perraud…

Dans mon football, il faut courir

« Si l’on compare avec Vérone, à l’OM, vous avez des joueurs différents à gérer, des ego plus forts aussi. Est-ce compliqué ? On pourrait parler des heures, mais moi, dans mon foot, il y a une particularité, c’est qu’il faut courir. Et si tu ne cours pas… Si j’en vois un qui ne court pas à l’entraînement, je le dis une fois, deux fois, et la troisième fois j’interviens. Cette heure et quart d’entraînement, il faut la faire à fond. J’ai été clair dès le début, et je maintiens toujours la même ligne, parce que je pense que cela peut nous apporter des résultats. Ensuite, le joueur s’adapte ou pas. Puis les mois passent, le joueur s’adapte et parfois il baisse un peu, mais moi je reste le même, je regarde et je leur dis : « Hey oh, je suis encore là. » Aujourd’hui encore, je bataille. La semaine dernière, j’en ai renvoyé un au vestiaire qui ne faisait pas les efforts. Pendant l’heure d’entraînement, je suis exigeant, ils l’ont compris. Mais s’ils veulent des jours de repos, je peux leur en donner aussi. Et on peut plaisanter, rigoler, mais le travail, c’est le travail. Parfois, je leur explique : une semaine, c’est sept jours. Il y a un jour libre, un autre on fait du volume, un autre du renforcement musculaire, un autre de l’intensité, il y a deux, maximum trois, entraînements vraiment exigeants. Une heure et quart à chaque fois ! On veut quoi ? Que pendant cette heure et quart, on se pose pour discuter ? Qu’est-ce qu’il nous resterait alors ? Quand je vois que ces trois heures hebdomadaires, quelqu’un ne les fait pas à fond, oui, c’est trop pour moi. Certains entraîneurs diront : « Ah mais lui ce n’est pas grave, dimanche il va me mettre un coup franc. » Ils flirtent avec la ligne, pas moi. Peut-être que j’ai tort et qu’eux ont raison. » Igor Tudor – L’Équipe (29/03/2023)