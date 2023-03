OM – Tudor : »Oui, on est un petit peu lésé par ça »

Ce vendredi, Igor Tudor a répondu aux questions des journalistes avant le déplacement de l’OM à Reims. Le coach olympien a été interrogé sur la programmation du match OM – MHSC après la trêve.

La reception du match OM vs Montpellier va se jouer un vendredi soir alors que plusieurs internationaux vont participer à un match avec leur équipe nationale la veille ou 2 jours avant. Le coach estime que les matches auraient du être programmé le samedi ou dimanche.

« OM – MHSC le vendredi soir ? Oui, on est un petit peu lésé par ça. On a que six joueurs qui seront là (pendant la trêve). Avec la trêve, ça aurait été plus juste de jouer samedi ou dimanche. On doit accepter ça… » Igor Tudor – source : Conférence de presse (17/03/2023)