OM – Tudor : « Payet? Je sais que c’était une saison difficile pour lui… »

En conférence de presse ce jeudi avant la rencontre face au RC Lens, Igor Tudor s’est exprimé sur le retour en force de Dimitri Payet. Le coach affirme qu’il est un joueur intelligent et que tout le mérite lui revenait après cette belle entrée contre Auxerre.

« C’est lui qui a tout fait. C’est un joueur intelligent et quelqu’un de bien. Je sais que c’était une saison difficile pour lui mais il a très bien réagi », a concédé Igor Tudor en conférence de presse à propos de Dimitri Payet. Avec peu de temps de jeu, il a été décisif lors de son entrée face à Auxerre ce dimanche qui a valu les 3 points.

« Il est très important pour nous. Il bosse toujours à 100% même s’il ne joue pas. Il essaye de toujours tout donner, a expliqué Leonardo Balerdi devant les médias. Lors du dernier match, c’est lui qui a pris la parole pour nous dire de rien lâcher. Avoir un joueur comme lui qui nous apporte ça, même s’il ne joue pas, ça n’a pas de prix »

J’aurai aimé voir Payet plus tôt

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche au Stade Vélodrome contre Auxerre (2-1) en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Cette victoire permet aux Marseillais de conserver un point d’avance sur Lens, vainqueur à Toulouse ce mardi (0-1). Entré en jeu à la place de Vitinha et Chancel Mbemba, Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi ont permis à l’OM de renverser une situation qui semblait désespérée. L’ancien joueur d’Arsenal a délivré une superbe passe décisive sur le deuxième but marseillais d’Alexis Sanchez.

Dans Débat Foot Marseille, Titi « c’est toi le boss » estime cependant que les entrées des deux joueurs sont arrivés trop tard : « Le fait du match, c’est l’entrée tardive de Payet et Guendouzi. On a la chance d’inverser le résultat mais si cela n’avait pas été le cas ? On parlerait des choix tardifs de Tudor. Ces choix lui ont donné raison mais j’aurai aimé que Payet rentre plus tôt, surtout dans un match comme ça. »