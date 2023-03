OM : Tudor tacle l’arbitrage et précisément l’utilisation de la VAR !

Avant la reception du RC Strasbourg, les journalistes étaient convié ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse. Igor Tudor est revenu sur l’arbitrage en France, il a pointé du doigt l’utilisation de la VAR.

Interrogé sur l’arbitrage en France, Igor Tudor a pointé du doigt les oublis de la VAR, notamment le penalty sur Sanchez lors du dernier match à Rennes.

#Tudor : « La VAR c’est utile, cela permet aux arbitres de faire un meilleur travail. Mais ce n’est pas toujours le cas. Même des enfants pouvaient voir qu’il y avait faute sur Sanchez face à Rennes. Il faut se réveiller en France sur ce genre d’erreurs. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 10, 2023

« Le VAR c’est une chose utile, juste qui donne plus de justice au championnat. C’est un outil en plus. Les arbitres sont plus tranquilles et peuvent faire un meilleur travail avec. Même des enfants pouvaient voir qu’il y avait une faute de Theate sur Sanchez, ce que l’on a vu dimanche n’aurait pas dû arriver. Ce sont des erreurs qui ne devraient pas avoir lieu. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/03/2023