OM : Tudor veut surtout éviter la blessure de ce joueur indispensable !

Avant la reception du PSG ce mercredi en Coupe de France, Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse au centre RLD. Le coach olympien a été interrogé sur le niveau et l’enchainement des matches d’Alexis Sanchez.

Sanchez a 34 ans et cela peut être dur à son âge d’enchaîner tous les trois joueurs

« ll a toujours été indispensable. Il est à un bon moment de sa carrière. C’est un joueur de 34 ans, il faut un peu penser à le laisser respirer parfois. C’est toujours plus simple de faire jouer les mêmes joueurs mais il a 34 ans. Je veux anticiper et éviter qu’il se blesse. Il a 34 ans et cela peut être dur à son âge d’enchaîner tous les trois joueurs. Lui veut tout jouer et c’est à moi de le faire souffler. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (07/02/2023)

La rencontre OM – PSG débutera mercredi 6 février à 21 h 10 au stade Vélodrome de Marseille.