Débat Foot Marseille s’est délocalisé du studio à la scène de la Place des Canailles aux Docks à Marseille ! C’était ce dimanche à 18h30 en public et en direct sur YouTube et Twitch pour une émission spéciale fin de saison ! Voici le replay du passage animé par Mourad Aerts sur l’ancienne chaine du club, OMTV. Le présentateur de l’époque Sébastien Pietri était accompagné par notre consultant Jean Charles De Bono et l’ancien capitaine Brahim Hemdani !