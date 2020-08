OM : « Ultra-décisif, impliqué : on a retrouvé le grand Thauvin ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche face à Brest sur le score de 3-2. Les Marseillais ont pu compter sur une superbe prestation de Florian Thauvin. Voici l’appréciation et la note de l’ailier droit !

De retour après une longue blessure, Florian Thauvin a signé une prestation qui a convaincu tous les supporters marseillais. Auteur d’un but et de deux passes décisives, l’international français est l’Homme du match !

Ultra-décisif, impliqué : on a retrouvé le grand Thauvin !

Celui qui a envie de mordre dans le ballon et qui ne se morfond pas dans un système improductif. Il a donné hier soir l’impression de valoriser chaque situation qui lui était donnée. Buteur sur sa « spéciale » (19′), il débloque le match puis contribue à presque le tuer sept minutes plus tard en délivrant un caviar à Duje Caleta-Car (26′). Oui, même ses coups de pieds arrêtés, souvent critiqués par le passé, furent bien tirés. Il offre d’ailleurs une seconde passe décisive au Croate en seconde période (80′) et s’est également montré généreux avec Balerdi qui a malheureusement gaspillé l’offrande (83′).

« Généreux », c’est l’adjectif qui colle également à sa feuille de stats en fin de match : 1 seul tir (son but) mais 5 passes clés (dont deux décisives) et 9 centres. Il s’est comporté comme un leader et pas simplement un soliste talentueux…