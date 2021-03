OM : Un absent de taille et déjà un coup dur face à Dijon !

Les Olympiens ont perdu pied hier lors de leur déplacement à Nice dans le cadre de la 30e journée de championnat. En plus de la défaite, un joueur marseillais sera suspendu pour le prochain match…

Vainqueur 3-1 sur la pelouse du FC Metz plus tôt dans l’après-midi, le Stade Rennais avait mis la pression sur l’Olympique de Marseille dans la course à la 5e place. Et les joueurs de l’OM ont clairement signé la mauvaise opération du week-end en s’inclinant sur le score de 3 buts à 0 face à l’OGC Nice. En plus de la défaite nette et sans bavure, l’Olympique de Marseille connait déjà un absent pour la prochaine rencontre face à Dijon…

Caleta-car supendu pour le prochain match face à Dijon

En effet à la suite de son carton jaune obtenu à la 78e minute après avoir commis une faute sur l’attaquant Claude-Maurice, Duje Caleta-Car a écopé de son troisième carton jaune. Synonyme de suspension. Le défenseur croate manquera donc la prochaine réception de Dijon le 3 avril prochain à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Adepte d’une défense avec trois défenseurs centraux dans son 3-5-2, Jorge Sampaoli devra trouver une solution pour pallier l’absence de Caleta-Car. Et peut-être changer de dispositif.