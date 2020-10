OM : Un ailier et deux attaquants… les 3 bons plans mercato du weekend

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille va vous proposer 3 bons plans mercato. Trois joueurs qui ont brillé lors du weekend et qui ne feraient pas de mal dans la rotation de l’effectif olympien. On vous propose majoritairement des profils jeunes et accessibles pour les finances de JHE. On revient sur cette J08 dans laquelle on vous a sélectionné un ailier et deux attaquants…

Nathanaël Mbuku / Reims / français / 18 ans

Le jeune ailier de 18 ans a fêté sa quatrième titularisation d’affilée en Ligue 1. Mbuku s’est offert son premier but en L1 d’un joli retourné et a obtenu un penalty en seconde période. Il a affiché sa puissance et sa technique…

Le+ pour l’OM : Formé à Reims, cet ailier gaucher peut jouer à plusieurs postes en attaque. Ce dernier correspond complétement aux profils recherchés par le directeur sportif Pablo Longoria. Son bon début de saison devrait faire exploser sa valeur…

La cote : 5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Un moment magique 🙏🏾💫 pic.twitter.com/8xrZgXAZJ3 — Nathanaël Mbuku (@N_Mbuku) October 25, 2020





Boulaye Dia / reims / Franco-senegalais / 23 ans

Il est le meilleur buteur de L1 à égalité avec Mbappé et Niane. Ce dernier s’est offert trois buts en 59 minutes face à Montpellier grâce à deux penalties et à une bonne passe de Cafaro

Le+ pour l’OM : Plusieurs fois annoncé dans le viseur de l’OM, Dia n’a pas quitté Reims cet été pour Marseille ou ailleurs. Ce dernier confirme sa progression et va devenir un attaquant qui compte en Ligue 1. Pendant ce temps, l’OM a cruellement besoin d’un buteur.

La cote : 8M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022

habib Diallo / strasbourg / senegalais / 25 ans

Recruté dans la derniére ligne droite du mercato, Habib Diallo avait déjà marqué pour son premier match avec Strasbourg face à Lyon. L’attaquant sénégalais a récidivé grâce à une superbe tête plongeante sur sa seule occasion du match (27e), il offre en plus une passe décisive à son compère de l’attaque Ajorque sur le troisième but…

Le+ pour l’OM : L’OM manque de profondeur au poste d’attaquant. Benedetto n’est pas en confiance et l’OM n’a pas recruté à ce poste. Diallo avait un profil intéressant, mais le club olympien n’avait semble-t-il pas les moyens…

La cote : 12M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2025