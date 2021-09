OM: Un ancien cadre de L1 s’enflamme pour Saliba

William Saliba est l’une des grandes satisfactions de ce début de saison. Très propre à la relance, il impressionne par sa sérénité et sa qualité technique. Son ancien capitaine avec l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin ne comprend pourquoi le défenseur n’a jamais eu sa chance à Arsenal…

Arrivé à l‘Olympique de Marseille lors du mercato estival, en prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal, William Saliba impressionne dans une défense à trois. Son ancien coéquipier Loïc Perrin, met en avant les qualités de l’international espoir français , qu’il a côtoyé à ses débuts lors de son passage à l’AS Saint-Etienne.

Il est flegmatique, froid, lucide — Perrin

« Je ne comprends pas comment ils n’ont pas pu l’essayer au moins une fois. Quand tu l’observes depuis ses débuts à Saint-Etienne… Il est flegmatique, froid, lucide. Dans les un contre un, il a des appuis extraordinaires et s’en sort toujours. En plus, c’est un super gamin dans un groupe. A Nice, après de longs mois sans jouer, il est bon tout de suite, alors que Nice était dans une mauvaise passe. Et à Marseille, dans une atmosphère de fou, même chose. Il ne s’enflamme jamais. » Loïc Perrin— Source: Eurosport (23/09/21)

Pour moi, Saliba est un top joueur avec beaucoup de talent, c’est un grand potentiel pour le football français

Jorge Sampaoli a loué les qualités de sa recrue :

« Saliba est un joueur top à son poste. On a eu la chance de le faire venir en prêt, ça n’a pas été simple. Il est bon au marquage mais il a une belle relance aussi. C’est un futur grand du football français, il est très bon à la relance. Il s’est bien adapté à la défense à 3, et ses performances sont aussi liées à l’équipe qui aime bien repartir de derrière. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/09/2021)