OM: Un ancien joueur du Bayern a conseillé Ounahi…

Joueur doté d’un très bon sens du jeu et d’une technique au dessus de la moyenne, Azzedine Ounahi doit se contenter d’un faible temps de jeu depuis son arrivée. Mais pour Benatia, son heure viendra…

Ounahi était entré en jeu pour les cinq dernières minutes du match face à Rennes lors de la victoire 1-0 de l’OM il y a deux journées. Arrivé pour 8 millions d’euros en provenance d’Angers, Ounahi se contente des bouts de matchs et de quelques petites titularisations pour l’instant. Mais pour l’ancien joueur du Bayern et de l’OM, Benatia doit s’adapter aux demandes du coach :

L’OM ne se refuse pas– Benatia

« Ounahi peut enchaîner les matches à douze kilomètres parcourus, il a une VMA colossale, des qualités techniques hors norme avec son contrôle orienté et sa façon de créer du décalage. iI doit désormais assimiler le style Tudor, qui demande de mixer justesse technique, intensité et projections. Quand Azzedine nous a interrogés sur l’OM, je lui ai répondu que ce club ne se refuse pas. Avec Tudor, il a un entraîneur extraordinaire, aux idées rappelant celles de Gasperini à l’Atalanta, un foot de courses et de pressing » Mehdi Benatia— Source: L’Equipe (18/03/23)

Ounahi sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison

« C’est compliqué de le juger sur 5/6 minutes. Là le score était fait et il est rentré pour poser le pied sur le ballon. C’est ça qui a motivé son entrée sur les cinq dernières minutes. Je ne l’ai pas trouvé transcendant. Après c’est compliqué de se mettre en jambe sur si peu de temps. Après pour en avoir discuté avec des proches à lui, il sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison. On ne lui a pas dit qu’il serait titulaire. Mais on lui a dit qu’il aurait du temps de jeu. Je pense qu’il s’est fait une raison de rentrer en jeu par ci par là. Ou d’être titulaire à droite, à gauche. Même si sur la fin de saison ça risque d’être un peu plus compliqué de le voir titulaire. Ce serait peut-être mieux de le voir rentrer un peu plus tôt, sur une demi-heure par exemple. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (5/03/2023)