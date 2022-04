OM: Un ancien lyonnais encense l’équipe de Sampaoli

En conférence de presse d’avant match OM-OL, Anthony Lopes livre son sentiment sur la mentalité de son équipe avant de se déplacer à Marseille et souhaite s’appuyer sur le match aller entre les deux équipes.

Il faudra répondre dans tous les domaines. On va là-bas avec de l’ambition pour aller chercher les trois points. Ce n’est pas une saison de tout repos. Elle est moyenne. Le vestiaire a un état d’esprit revanchard. On se focalise sur le terrain. Marseille jouera à domicile. Ils sont en demi-finale de Coupe d’Europe. On va jouer dans un stade qui sera plein. Ils seront poussés par le public. A nous de radoucir tout ça et d’aller prendre les trois points. Il faudra s’appuyer sur les bonnes choses faites lors du match aller. On a été chercher les 3 points en fin de match. Peu importe l’équipe qui se présente à nous, il faut gagner. On a eu pas mal de pépins donc on a fait avec les forces présentes. J’espère pouvoir être présent dimanche. On avance dans le bon sens. On fait étape par étape. J’aurai un dernier gros test ce vendredi pour voir si je suis apte. Ça a été compliqué. On a pris le temps. Il n’y a rien qui me travaille actuellement. Je pense seulement à être présent pour dimanche et à être performant. J’arrive à faire abstraction du reste. Si on est dans cette situation, c’est qu’on n’a pas fait le nécessaire avant. » Anthony Lopes – Source : Conférence de presse (29/04/2022)