OM : Un ancien marseillais dans le groupe de l’UNFP FC !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque été, l’UNFP FC organise son stage estival, il se tiendra du 26 juin au 5 août, cette année. Un ancien marseillais fera d’ailleurs partie de l’aventure, il s’agit de Wesley Jobello.

Wesley Jobello, l’attaquant de 29 ans formé à l’OM, fait partie des 24 joueurs convoqué par l’UNFP FC pour son stage estival. Ce stage permet à d’anciens joueurs professionnels au chômage de pouvoir se montrer et essayer de retrouver un club, il se déroulera du 26 juin au 5 août, cet été. Un autre ancien marseillais postulait pour une place au sein de ce stage, l’ancien défenseur de l’OM, Baptiste Aloé qui n’a malheureusement pas été sélectionné.

Organisé depuis 1990, le stage de l’UNFP va convier, du 26 juin au 5 août, une vingtaine de joueurs au chômage, prêts à tout pour se relancer. 👀 Voici la liste des 24 joueurs retenus pour fouler les pelouses de l’espace Léonard de Vinci à Lisses (91) 🔥https://t.co/4RugG916DV — Josué Cassé (@CasseJosue) June 26, 2023

La liste des 24 joueurs sélectionnés :

Gardiens : Paul Bourdelle, Jean Louchet, Mehdi Jeannin, Jérémie Vachoux.

Défenseurs : Ayman Ben Mohamed, Pierre Bourdin, Christian Dyo Ngakole, Alioun Fall, Stone Mambo, Mattéo Rabuel, Thibault Tamas.

Milieux : Benjamin Besic, Baptiste Canelhas Reiffers, Brian Chevreuil, Maguette Diongue, Hassimi Fadiga, Ibrahim Karamoko, Alassane N’Diaye, Yacouba Sylla.

Attaquants : Victor Glaetzlin, Wesley Jobello, Babacar Leye, Thomas Robert, Kevin Schur.

Une chance pour les joueurs au chômage

L’UNFP FC permet aux joueurs de se maintenir en forme avec des conditions dignes d’un club professionnel, jusqu’à ce qu’il retrouvent un club. Cette structure est une chance pour les joueurs au chômage mais les places sont chères, explique Wesley Jobello pour FootMercato : « J’ai plein d’amis à moi qui n’étaient pas convaincus au départ mais en voyant mes photos sur les réseaux où je partage les entraînements, ils ont vu le sérieux, l’encadrement et du coup mon téléphone n’arrête pas de sonner. Mais ce n’est pas moi qui décide et malheureusement maintenant il faut attendre qu’un joueur trouve un club pour libérer une place et permettre à eux de venir».