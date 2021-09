OM: Un ancien parisien encense les joueurs marseillais

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas perdu un match de Ligue 1 cette saison. Les hommes de Jorge Sampaoli produisent un football attractif, et font plaisir à ses supporters. De ce fait, Mickaël Landreau est très enthousiaste…

L’OM a maitrisé son match ce dimanche face à une faible équipe de Rennes. Si la première mi-temps a été bonne, les olympiens n’ont pas inscris le moindre but. C’est Dieng et Harit qui ont débloqué la situation, et ont permis au club marseillais de l’emporter 2-0, sans ne jamais être inquiet.

Une performance qui a plu à l’ancien gardien de but du PSG, Mickaël Landreau. Le Français s’est exprimé sur le plateau du Canal Football Club :

Ils respectent une identité– Landreau

A VOIR : Grosse victoire de l’OM face à Rennes, supporters et stade en feu et hommage à Depé et René Malleville #FanCam

« Ce que je trouve génial dans ce qu’ils font, ils respectent une identité. A Marseille, il faut de la folie, ils l’ont. Ils respectent aussi un alignement par rapport aux souhaits de l’entraîneur. Ils ont réalisé un recrutement judicieux avec des joueurs qui ont du caractère et du style. Il y a de la vie, ça se voit sur le terrain et on se régale à les regarder » Mickaël Landreau— Source: Canal Football Club (19/09/21)