OM : Un association Milik-Bakambu en attaque?

Extrait de notre dernière émission : Débat Foot Marseille. Notre invité BK, supporter de l’OM bien connu des Twittos a été questionné sur la possibilité de voir Milik quitter l’OM. Selon lui, cela ne serait pas une bonne idée cet hiver !

Ces derniers jours, le mercato s’enflamme côté Marseillais avec des rumeurs qui envoient Milik vers la Fiorentina, Bamba Dieng en Angleterre et Caleta-Car à West Ham… Mais faut-il les laisser quitter l’OM dès cet hiver?

Qu’est-ce que ça peut donner une association avec Bakambu? — BK

Dans notre dernière émission sur nos chaînes YouTube et Twitch, notre invité BK, supporter de l’OM qui est bien connu sur les réseaux sociaux nous explique que, pour lui, ce serait une très mauvaise idée de laisser filer l’attaquant polonais… Il aimerait en revanche le voir associé à Cédric Bakambu qui vient d’arriver et qui pourrait être un bon complément !

« C’est Milik quoi ! Déjà le fait que certains évoquent un retour en Italie, à la Juventus… Moi je me dis : on ne l’a pas pris pour 6 mois quand même? On l’a pris, on a réussi à le prendre grâce à sa blessure et les problèmes avec le président de Naples. On était contents qu’il signe à l’OM mais moi ça ne me rendrait pas heureux qu’il parte, même s’il signe contre un chèque. Qu’est-ce que ça peut donner une association avec Bakambu? Ça changerait pas mal de choses. Dans un système à deux attaquants, je pense qu’il est performant aussi. Il n’est pas à 100%, il marque sur ses premiers pas sous le maillot de l’OM mais quand il sera vraiment en forme, pourquoi ne pas tenter, notamment à domicile, une association avec Milik? » BK – Source : FootballClubDeMarseille.fr (24/01/22)

