OM : Un bel hommage rendu à Payet ce vendredi?

Après plusieurs années à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet devrait recevoir un bel hommage à Salon de Provence, non loin de Marseille.

Ces dernières années, s’il y a un joueur qui a marqué l’Olympique de Marseille, c’est bien Dimitri Payet. Le numéro 10 mériterait donc un hommage autour de la ville ! D’après France Bleu Provence, ce vendredi à 15h devrait être rebaptisé un stade à Salon de Provence. Le stade des Canourgues deviendra donc Dimitri Payet, en présence de l’international français.

🔹Le stade des Canourgues à Salon-de-Provence, va être rebaptisé le stade Dimitri Payet !

L’inauguration est prévue vendredi à 15h en présence du meneur de jeu marseillais. (@bleuprovence) #TeamOM pic.twitter.com/EtLjg5W2oL — Infos OM (@InfosOM_) December 21, 2022

Payet sera l’homme de la deuxième partie de saison !

L’Olympique de Marseille sera de retour face à Toulouse en Ligue 1 dans quelques jours pour la reprise du championnat ! Lors de cette grosse trêve liée à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Marseillais en ont profité pour jouer deux matchs amicaux face à Sassuolo et Nîmes. Durant ces deux rencontres, Dimitri Payet a trouvé le chemin des filets. Pour Benjamin Courmes, cela suffit à penser qu’il sera l’un des joueurs phares de la deuxième partie de la saison marseillaise !

« But de Payet face à Nîmes ! Il sera l’homme de cette seconde partie de championnat, je l’annonce. Comment ça il n’a plus de concurrence? On parlait de Dieng, il peut très bien faire descendre Sanchez et mettre Dieng en numéro 9. Ünder aussi, Guendouzi… Déjà ils vont certainement recruter. On réclame tous d’avoir Payet – Sanchez – Dieng en trio d’attaquant. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

« Tu veux que je te dise un truc? Payet a tellement été bon dans les matchs de préparation que l’OM va se dire : on fait confiance à Payet, on ne recrute personne. Vous verrez ! Faire venir un joueur offensif dans le rôle d’Harit, on sait que c’est très cher. Tous les joueurs offensifs sont les joueurs les plus chers. Maintenant, vu que je pense que l’on n’aura pas les moyens d’avoir un joueur de talent à un tarif réduit, la seule chose qu’il peut se passer, c’est de se faire prêter un joueur qui a du talent mais qui ne joue pas dans un autre club ou qui est en embrouille » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (19/12/22)

