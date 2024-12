OM : Un blessé de longue date revient !

L’OM doit faire avec trois blessés pour plusieurs mois, Moumbagna, plus récemment Carboni et Blanco. Le gardien marseillais, remis d’une grave blessure à la cheville, a repris l’entraînement avec la réserve et devra retrouver son rythme après plusieurs mois d’absence. Avec la concurrence accrue au poste de gardien, un prêt en seconde partie de saison semble désormais probable pour lui afin de retrouver du temps de jeu.

Après plusieurs mois d’absence, Ruben Blanco effectue son grand retour à l’entraînement avec l’Olympique de Marseille. Le gardien espagnol, qui s’est remis d’une grave blessure à la cheville gauche survenue l’été dernier, reprend progressivement le chemin des terrains, d’abord avec la réserve de l’OM. À 29 ans, Blanco, qui n’a joué que 12 matchs depuis son arrivée en juillet 2022, se trouve aujourd’hui face à un défi de taille : regagner sa place après une longue période d’inactivité.

👀 Rubén Blanco est de retour à l’entraînement, avec la Pro 2 de JPP !#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/DI1CO245pN — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 4, 2024



Lors de la saison 2023-2024, Ruben Blanco occupait le rôle de doublure de Pau Lopez, mais l’arrivée de nouveaux gardiens cet été a bouleversé la hiérarchie. Geronimo Rulli, recruté en tant que titulaire indiscutable, a rapidement pris le poste de numéro 1, et Jeffrey De Lange a rejoint l’effectif en tant que renfort. La concurrence s’est ainsi intensifiée, et la route s’annonce difficile pour Blanco s’il souhaite retrouver sa place dans le groupe professionnel.



Avec son retour à l’entraînement, Ruben Blanco doit maintenant retrouver son rythme et sa forme physique pour espérer réintégrer l’équipe première. Cependant, un prêt en seconde partie de saison semble de plus en plus probable, afin de lui offrir du temps de jeu et d’éviter qu’il ne stagne derrière une concurrence forte. Les dirigeants marseillais ont misé sur la complémentarité de leurs gardiens actuels, et il paraît peu probable que Blanco retrouve un rôle majeur dans l’immédiat.

Le retour de Ruben Blanco marque donc le début d’une période de réflexion pour l’OM. Si l’entraîneur et la direction reconnaissent le potentiel du portier espagnol, la présence de deux gardiens plus expérimentés complique son retour dans l’équipe première. A noter que Pau Lopez devrait lui revenir de prêt en fin de saison, il ne joue pas à Gérone.

Ainsi, l’avenir de Ruben Blanco à l’OM reste incertain, mais son retour sur le terrain pourrait être déterminant pour la suite de sa carrière marseillaise.