OM : Un César dédié aux supporters marseillais !

Le producteur du film Parasite, Manuel Chiche, a dédié son César aux supporters de l’Olympique de Marseille. Dans un entretien donné à So Foot, il a donné le nom du Parasite du club !

Ce samedi, Manuel Chiche a reçu un César pour le film Parasite. Présent lors de la cérémonie, il a dédié cette récompense aux supporters de l’Olympique de Marseille. So Foot a contacté le producteur français pour évoquer cette scène étonnante.

Le parasite de l’OM? Le pauvre Sertic… — CHICHE

« En fait, je m’étais dit : « Putain c’est sinistre comme soirée, comment est-ce que je place des trucs qui me font plaisir ? » Après, je suis allé boire un coup. Mais pas au Fouquet’s, parce que ça, ça m’aurait cassé les cou*lles. Si on gagnait, il fallait que j’en place une sur Marseille. Je trouvais ça fun, de donner un petit peu de mon moment de gloire personnel et très éphémère à ma ville. J’avais toute ma famille, mes potes qui regardaient. Ça m’a fait plaisir, d’autant plus que j’y suis la semaine prochaine pour OM-Amiens. Le parasite de l’OM? Ça s’est pas mal assaini, mais on va dire que le pauvre Sertic qui cire le banc depuis des plombes et à qui on a en gros interdit de jouer, bon, il doit avoir un peu les boules »

Manuel Chiche – Source : So Foot