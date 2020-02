OM: Un champion d’Europe 93 pense que le PSG a besoin d’un « Tapie »… et tacle les parisiens !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Philippe Durand, estime qu’il manque un personnage comme Bernard Tapie pour permettre au PSG de gagner la Ligue des Champions…





Jean-Philippe Durand est champion d’Europe 1993 avec l’Olympique de Marseille. Désormais agent de joueur, il s’est exprimé au micro de RMC sur la situation actuelle du PSG en la comparant avec celle de l’OM de Bernard Tapie. Pour ce dernier, il manque du caractère au club de la capitale pour remporter la Ligue des Champions…

Si tapie était au PSG aujourd’hui, ça se passerait différemment– J-P Durand

A LIRE AUSSI : OM – Eyraud : « Nous menons actuellement avec succès une véritable révolution culturelle »

» En 1993, quand on gagne la Coupe d’Europe, on n’a peut-être pas l’équipe la plus brillante de l’histoire de l’OM. Par contre, en termes de caractère, de mentalité, d’état d’esprit, on était vraiment au top. On avait vraiment un but commun, celui d’aller au bout. Je pense que c’est nécessaire. On n’aurait pas gagné la Coupe d’Europe sans être managé par un homme comme Tapie, qui savait tirer le maximum de chaque joueur, Je pense que la situation du PSG, tout ce qui entoure le club, ne serait jamais arrivée avec un manager comme Bernard Tapie. Si Tapie était au PSG aujourd’hui, ça se passerait différemment. Ils auraient plus de chances de gagner la Coupe d’Europe qu’aujourd’hui. Il était très rigoureux avec les joueurs sur la discipline, l’investissement. Je ne pense pas qu’il aurait accepté que Neymar fête son anniversaire deux jours avant un match. Ou ce genre de situations tout à fait improbables. Oui, le foot a changé, il y a plus de business, de communication, de sponsors. Mais je ne pense pas que dans des clubs comme la Juve, Liverpool, le Bayern, il se passe des situations comme au PSG » Jean-Philippe Durand— Source: RMC Sport