OM : Un changement avec « le grain de folie qui manque à cette équipe » ?

L’OM va affronter le MHSC ce dimanche soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Si Roberto De Zerbi a déjà annoncé la première titularisation d’Adrien Rabiot, quid côté gauche entre Luis Henrique et Jonathan Rowe ?

Albert Emon a récemment partagé son avis sur les performances de Luis Henrique dans un entretien avec La Provence. L’ancien entraîneur de l’OM a souligné l’importance du Brésilien dans le schéma tactique de Roberto De Zerbi, affirmant : « Il entre parfaitement dans le cadre collectif dessiné par Roberto De Zerbi. Il est très scolaire, respecte les consignes et circuits de passes à la lettre. Surtout, il est précieux dans l’animation défensive. (…) Après, même s’il a fait de gros progrès sur ce point, je le trouve encore timide dans le jeu. Il faut qu’il soit en confiance, qu’il réussisse son entame pour faire un grand match. C’est problématique. »

Luis Henrique respecte les consignes et circuits de passes à la lettre

En revanche, Emon a exprimé une préférence nette pour le style de jeu de Jonathan Rowe : « Rowe, c’est le grain de folie qui manque à cette équipe. Contrairement à Luis Henrique, lui ne se pose pas de questions. S’il loupe un dribble, il va en réessayer dix derrière. C’est dans sa nature. Il a une puissance folle dans les jambes, un sens du dribble, une sacrée vitesse, et veut toujours finir ses actions dans les 18 mètres adverses. En termes de profil, j’ai une petite préférence pour lui. »

En termes de profil, j’ai une petite préférence pour Rowe

Rowe avait marqué un superbe but décisif lors du match à Lyon, qui a été élu meilleur but du mois. Avec ces performances impressionnantes, il semble que Jonathan Rowe aura bientôt l’opportunité de se mettre en avant sur le terrain. Titulaire dès dimanche face au MHSC ?

Pour les fans de l’OM et les passionnés de football, les réflexions d’Emon sur Luis Henrique et Jonathan Rowe mettent en lumière les dynamiques de l’équipe et les potentiels à exploiter dans la saison.