OM: Un changement de système ? « Oui, mais pas dimanche ! »

L’OM reçoit le TFC ce dimanche à 17h au stade Vélodrome. Avant cette rencontre, Marcelino était en conférence de presse vendredi, il a été interrogé sur un possible changement de système.

Marcelino est clair, oui un changement un possible mais pas ce dimanche. « C’est possible oui mais pas contre Toulouse, précise le coach de l’OM en conférence de presse ce vendredi. Il faudra avoir le temps de le travail, une idée a besoin de temps. Sur les pas en avant, on verra dimanche. Parfois on a été un peu irrégulier. Petit à petit on arrive à trouver une continuité. »

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM n’est guère convaincant dans le jeu. Marcelino a évoqué les différents axes de progression de son équipe avant de recevoir Toulouse ce dimanche pour le compte de la 5e journée de Ligue 1.

« On doit être meilleur avec le ballon, faire plus de fautes, être plus agressif »

« On sait tous qu’on doit s’améliorer. On doit être meilleur avec le ballon, faire plus de fautes, être plus agressif. On le sait. Tout le monde le sait. On veut une équipe qui joue mieux, qui gagne plus. On doit insister. On doit réaliser une meilleure prestation contre Toulouse par rapport à Nantes. Cela va prendre du temps, on a une idée, on insiste dessus« , a affirmé le coach marseillais. « Je suis très content de l’effectif que j’ai à disposition. On a un bon rythme même si on peut être encore meilleur. Le mieux est d’avoir la possession et la finition. On doit convaincre les joueurs qu’on peut le faire », a ajouté Marcelino.