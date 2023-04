OM : Un changement de système ? Tudor ne l’exclut pas !

Avant la reception de Troyes ce dimanche, Igor Tudor était au centre RLD en salle de presse pour répondre aux questions des journalises. Le coach a évoqué son animation offensive, il estime que son équipe a la clé malgré l’absence de deux créateurs, il ne ferme pas la porte à un changement de système de jeu…

Je pense que la clé c’est chez nous

Blessés, Ounahi et Harit manquent-ils à Tudor dans son animation offensive ? Le coach a donné sa réponse : « Il faut qu’on réussisse à trouver des solutions pour être meilleurs dans ce qu’on fait. On voit souvent que l’équipe en face joue en miroir, mais je pense que la clé c’est chez nous, et pouvoir mieux faire tout ce qu’on fait. (…) Ce qu’il nous a manqué à Lorient, c’est la dernière passe, l’envie de marquer. C’est fondamental de retrouver de l’efficacité pour gagner nos matchs et atteindre nos objectifs. »

Un autre système reste une option !

Peu bavard lors de cette conférence de presse, Igor Tudor a quand même ouvert la porte à un possible changement de système de jeu : « Un changement de systeme ? C’est possible que ce soit une option, on verra. »