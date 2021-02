OM : Un club déjà prêt à engager Villas-Boas ?

Mis à pied par l’OM suite à ses déclarations en conférence de presse mardi, André Villas-Boas serait déjà convoité par un club brésilien…

André Villas-Boas a présenté sa démission suite au dernier jour du mercato olympien et aux deux mouvements Ntcham et Radonjic qu’il n’avait pas validé. Le club l’a mis à pied dans la foulée et va devoir lui trouver un successeur. En attendant, c’est Nasser Larguet qui va assurer l’intérim dès ce soir face à Lens. AVB a clairement fait savoir qu’il voulait juste partir sans toucher d’indemnités car il n’était plus en phase avec le projet sportif (voir images ci-dessus). Reste à connaitre la procédure utilisée par l’OM, mais aussi si son staff va partir dans les mêmes conditions? En attendant que le dossier soit réglé, un club brésilien serait déjà intéressé par son profil…

Sao Paolo vise Villas-Boas ?

São Paulo monitora André Villas-Boas, mas alto salário inviabiliza avanço em negociação https://t.co/TXO1lpEdn9 pic.twitter.com/PBF4elNUsF — ge (@geglobo) February 3, 2021



Selon le quotidien Globo Esporte, le Sao Paulo FC aurait coché le nom de Villas-Boas dans l’optique de remplacer Fernando Diniz, limogé lundi. Le coach portugais ne serait pas (encore?) la priorité à cause de son gros salaire et de sa situation à Marseille. Le club brésilien disposerait d’une liste de sept à huit noms. Dont Marcelo Gallardo qui est aussi évoqué, mais le dossier est annoncé trop onéreux, Miguel Ángel Ramírez est aussi cité mais il aurait donné son accord avec un autre club… Une chose est sûre : dans son plan de carrière, André Villas-Boas a toujours expliqué qu’il voulait encore entrainer 3 ou 4 ans et que sa priorité était le Brésil ou le Japon.