OM: Un coéquipier de Vitinha prend sa défense

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mattéo Guendouzi a pris la défense de son coéquipier Vitinha. Il estime qu’il faut lui laisser du temps…

Arrivé lors du mercato à Marseille avec le fardeau d’être la plus recrue la plus chère de l’histoire du club, Vitinha peine à convaincre. Auteur de ses deux premiers buts avec l’OM face à Troyes, Vitinha a une nouvelle fois pêché dans la finition face à Auxerre, et a été invisible lors de son entrée contre Lens.

Un joueur qui a envie– Guendouzi

« C’est un joueur qui vient d’arriver, il faut un temps d’adaptation, il vient d’un championnat totalement différent. On le ressent à l’entraînement, c’est un joueur qui a envie, qui se bat beaucoup, il a des qualités différentes d’Alexis. Il reste beaucoup dans la surface, il est là pour finir les actions. Il a manqué de réussite, mais on a totale confiance en lui. C’est un jeune joueur, ce n’est pas facile de changer de pays, de culture, il y a la langue. C’est un top gars, je suis sûr qu’il va beaucoup nous aider. Il faut être patient, ce n’est pas facile d’arriver dans une équipe en cours de saison. » Mattéo Guendouzi— Source: Conf de presse (12/05/23)

Dans l’émission l’After Foot le journaliste Florent Gautreau a pris la défense de l’international espoir portugais :

« Vitinha j’ai envie de prendre sa défense. Tout le monde dit qu’il n’est pas bon, ok mais moi je ne peux pas juger un joueur comme ça parce que je vois un joueur en manque de confiance et qu’à partir du moment où il a raté cette première occasion… » explique-t-il avant de poursuivre : « Ce môme là qui n’est pas toujours titulaire, qui est loin de sa famille et qui ne le vit pas bien et qui maintenant quand il a des occasions ne la met pas au fond, derrière il a déjoué, après toutes ses interventions étaient à l’envers. Mais ça c’est le manque de confiance, on ne peut pas le juger comme ça. Je veux le voir la saison prochaine, on nous a dit du bien pour moi il n’est pas mauvais… »