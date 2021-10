OM: Un coach de Ligue 2 doute de Payet…

Auteur d’un match très mitigé dans son ensemble face à Nice (1-1), Dimitri Payet a quand même permis à son équipe de revenir au score avec un superbe but. Pas suffisant pour retourner en Equipe de France pour Bruno Irlès consultant Canal + et entraineur de l’US Quevilly-Rouen en Ligue 2…

Dimitri Payet a réalisé un match correct face au PSG, mais il a été beaucoup moins fort que face à Lorient. Si le capitaine de l’Olympique de Marseille s’est fait remarqué par quelques gestes techniques, il n’a pas eu d’impact sur son équipe, notamment sur les coups de pieds arrêtés très mal frappés.

Face à Nice, il a été très moyen encore une fois mais s’est montré décisif en marquant le but de l’égalisation marseillaise…

Pour international, on attend beaucoup plus — Irlès

» Payet, c’est le joueur décisif de la Ligue 1 en ce moment. Mais à la 30e minute on se disait : “Mais il est où Payet ?” Ça veut dire qu’on ne l’avait pas encore vu dans le jeu, il n’avait pas touché un ballon. Il a été décisif. Mais à un moment, on l’a vu tirer un coup coup franc et on s’est dit : “Tiens, il est là.” Puis il a tiré un corner et il a marqué après. Pour un international, on en attend plus sur les 90 minutes. Si je pense que le sélectionneur Didier Deschamps peut le rappeler ? Non, pas en ce moment. Un international doit avoir plus que des stats. Les stats, ça ne suffit pas, il doit en avoir plus. Il doit aussi être influent dans le jeu, dans les bons et dans les mauvais moments. Au niveau des statistiques, je n’ai rien à dire, il est là, il est important et il est essentiel. Mais pour moi, ce n’est pas un match de niveau international. Voyons si Payet sera décisif toute la saison. Il est souvent sur courant alternatif. Là il est très bon, il est décisif, mais je ne pense pas qu’il le sera toute la saison. » Bruno Irlès – Source: Canal + (28/10/21)

On l’attend dans les grands matchs — Nasri

« Le joueur le plus en dedans, Payet. Du fait de son statut, du fait qu’on l’attend dans les grands matchs, on va dire qu’il a été un peu plus en dedans que les autres. Mais il a pas été mauvais non plus. Mais pour moi la vraie merguez du match, c’est Neymar. Mais pourtant c’est un phénomène, j’ai joué contre lui quand il était au Barça et au PSG, il était impressionnant. C’est juste cette saison avec le PSG qu’il est pas bon, alors qu’au Brésil il porte la sélection. Même la relation technique entre Messi et Neymar, elle n’est pas là. » Samir Nasri – Source: DFM (25/10/21)