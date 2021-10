OM: Un consultant s’en prend à Sampaoli !

L’OM ne s’est pas imposé face au PSG (0-0), mais a pu les regarder dans les yeux en les tenant en échec. Pour Simone Rovera, Jorge Sampoli est responsable de ce partage des points…

Coach de l‘Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli propose du beau football aux Marseillais depuis le début de saison. Souvent comparé à Marcelo Bielsa, l’Argentin a un tempérament de feu… mais pour le consultant italien Simone Rovera ce n’est pas forcément un grand entraineur :

Il a plus de mauvais résultats que de bons…

« Il arrive avec une étiquette de ‘Bielsiste’, mais il n’a pas vraiment toutes les caractéristiques de Bielsa. Jusqu’à aujourd’hui, il nous avait régalé dans le bien et dans le mal. Et sur les derniers matchs, on l’a vu presque trop réfléchir. A 10 contre le PSG, il n’aurait pas du avoir peur du contre, il aurait du tout donner . D’un certain côté, c’était plus mûr de sa part, mais j’ai été déçu. Je voulais un Sampaoli qui mette le feu, pas seulement dans ses gestes, mais dans ses choix. Globalement, Sampaoli arrive avec une aura presque de demi-Dieu, parce que Bielsa c’est un Dieu, mais il ne l’est pas en vérité. Il a eu plus de mauvais résultat que de bons. » Simone Rovera— Source: RMC (26/10/21)

🗣💬 @SimoneRovera : « Il arrive avec une étiquette de ‘Bielsiste’, mais il n’a pas vraiment toutes les caractéristiques de Bielsa. Globalement, Sampaoli arrive avec une aura presque de demi-Dieu, parce que Bielsa c’est un Dieu, mais il ne l’est pas en vérité. » #rmclive pic.twitter.com/xx7wkLgSuG — After Foot RMC (@AfterRMC) October 26, 2021

Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais — Sampaoli

« Il y a eu différents moments dans le match. En première mi-temps, après de bonnes premières minutes, l’équipe a ensuite relâché le jeu et les possibilités pour gagner contre une équipe aussi forte que Paris. En seconde période, avec l’expulsion, on a eu des occasions pour gagner, mais malheureusement, on n’a pas pu concrétiser ces situations. Mais bon, ce sont des matchs contre des adversaires de très haut niveau, ce qui fait que tout est plus difficile. Je crois que ce match est pour nous une consolidation d’une idée qu’on essaye de faire assimiler aux joueurs depuis quelque temps. Cette idée grandit. Et l’avoir fait aujourd’hui contre Paris, c’est une très bonne chose. J’espère que l’on va suivre ce chemin. (…) Les supporters de l’OM sont incroyables. C’est le meilleur public de France pour moi. Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu’il génère. C’est pour ça que j’ai préféré venir ici. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (24/10/2021)