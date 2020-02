OM : Un défenseur central, un milieu créateur et un rapide ailier… Les 3 bons plans mercato de la J23

Après chaque journée de Ligue 1, FCMarseille vous propose 3 bons plans mercato. Trois joueurs pas forcément connus mais qui ont brillé lors de la dernière journée et qui ne feraient pas de mal à l’effectif olympien un peu court cette saison. Sans être des titulaires en puissance à l’OM ils pourraient apporter un plus dans la rotation d’AVB. On continue avec la J23 avec un défenseur central, un milieu créateur et un rapide ailier…



Alexander Djiku/ strasbourg / franco-ghanéen / 25 ANS

Auteur d’une prestation solide face à Toulouse, le défenseur central a fait parler sa puissance et son placement. il figure dans l’équipe type de la 23e journée…

Le+ pour l’OM : L’OM pourrait être amené à sacrifier un de ses jeunes défenseurs cet été pour renflouer ses caisses (Kamara, Caleta-car?). Djiku poursuit une évolution constante, depuis son passage par Caen. Recruté pour 4.5M€ par Strasbourg l’été dernier, il s’impose en Ligue1. Pour rappel, ce dernier avait quitté la corse pour la Normandie suite aux conseils d’un certain Vincent Labrune…

La cote : 5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023

Yassine Benrahou / Nîmes / franco-Marocain / 21 ans

Titulaire et buteur à la 4e minute. Benrahou a été omniprésent en première période, il frappe sur Gomis (16e), il se fait sécher par Amalfitano (31e)…. Un peu moins visible lors du second acte il a quand même distillé plusieurs bons ballons…

Le+ pour l’OM : L’OM a besoin de renforts offensifs dans sa rotation. pourquoi ne pas miser sur Benrahou qui appartient toujours à Bordeaux. Le jeune meneur de jeu pourrait être un plus technique sur le banc des remplaçants…

La cote : 8M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2022

Simon/ Nantes/ nigérian / 24 ans

Buteur face au PSG, l’ailier gauche a fait parler sa vitesse et sa finition face à Navas. Combatif et rapide, c’est un poison pour les défenses adverses…

Le+ pour l’OM : Recruté dans le cadre d’un prêt en provenance de Levante l’été dernier, Simon se fait un nom de Ligue 1. L’ailier gauche a marqué 8 buts et offert 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. L’ailier gauche a les deux pieds et pourrait apporter de la profondeur au jeu de l’OM…

La cote : 4.5M€ sur Transfermarkt / contrat jusqu’en 2023